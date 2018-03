Charleroi : une ville "presque" sans Uber

Des centaines de taxis ont paralysé Bruxelles ce mardi. Les taximen protestent contre un projet de réforme du gouvernement régional jugé trop favorable aux voitures Uber. Dans les grandes villes wallonnes, Uber n'est absolument pas présent. Est-ce que fondamentalement ça change la vie des clients et des autres taximen ? L'exemple à Charleroi.

Lahcen Fella est chauffeur de taxi depuis plus de 35 ans et il connaît comme sa poche les rues de Charleroi. Une ville sans chauffeurs Uber, et pour lui c'est très bien comme ça. "Ici, tu n'as pas de concurrence premièrement et deuxièmement le client, il est fidèle. Il sait où il va et il sait quelle société il prend. Nous, on est dans un cercle familial".

Un secteur bien contrôlé

Dans la région, il y a peu de sociétés de taxi et surtout de nombreux contrôles mais pour ce gérant, qui dirige plus d'une centaine de chauffeurs agréés, ce n'est pas forcément un problème, bien au contraire.

"Au niveau réglementaire on a énormément de contrôles dans le service taxi aussi bien de la police de Charleroi que de la région wallonne il y a un système qui a été mis en place, ce qui n'est pas plus mal. C'est mieux quand ce sont les mêmes règles pour tout le monde ainsi tout le monde est à pied d'égalité et chacun gagne son pain comme il peut !" explique Nicolas Ghislain le gérant de Idéal Taxi et Rapid Taxi.

Des tarifs uniformisés

A Charleroi, les tarifs sont les mêmes pour toutes les sociétés de taxi et sont légèrement moins élevés que dans la capitale mais aucun autre service de transport de personnes ne s'est pour le moment installé en ville. Il n'y a donc pas le choix, une situation que regrettent parfois certains carolos, comme cette étudiante que nous avons rencontrée : "Ici pour les étudiants, ce n'est pas pratique car c'est le prix du taxi alors qu'à Bruxelles pour les étudiants c'est mieux, c'est 5 euros pour les trajets".

Uber aux abords de l'aéroport

Les taximens carolos ne sont pourtant pas totalement épargnés. Les chauffeurs Uber déposent et embarquent régulièrement des passagers tout près de là, à l'aéroport. Un lieu évidemment stratégique pour eux."On ressent qu'il y a une concurrence déloyale qui se fait surtout sur l'aéroport de Charleroi parce que ces personnes-là ont accès à des zones qui nous sont interdites. Donc ils nous volent un petit peu notre gagne-pain." poursuit Nicolas Ghislain.

Uber ou pas Uber, beaucoup des 160 taximens carolos estiment qu'ils sont de toute manière déjà trop nombreux pour une ville de 200.000 habitants. Et ils redoutent d'autant plus l'expansion du géant américain en Belgique...