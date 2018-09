Charleroi : une structure pour aider les jeunes à développer leurs projets

Vous êtes jeune carolo et vous voulez lancer des projets ? Vous pourrez les présenter à d'autres entrepreneurs ce jeudi soir à Charleroi. Les explications de Marc Dewulf, l'un des organisateurs : " On lance ce jeudi soir une initiative adressée à tout jeune Carolo qui a un projet ou a envie un jour de développer un projet. On se rend compte que beaucoup de jeunes ont envie de bouger mais ne savent pas nécessairement comment faire ou ne connaissent pas autour d’eux des jeunes qui sont dans une bonne dynamique. Et l’idée, c’est simplement ça : on se rencontre, on discute et on se rend compte qu’il y a très rapidement des interactions qui se créent. Et peut-être même des collaborations qui naissent naturellement. Notre rôle c’est d’organiser cette mise en relation et, après, leur montrer les services que l’on peut développer derrière parce que c’est un partenariat développé par deux structures, le "Start me up challenge" et "Mon projet pour Charleroi", et, ensemble, on aide des projets à se concrétiser donc c’est vraiment des services d’accompagnement, de développement de la notoriété, de mise en relation. Tout un panel qui n’est pas nécessairement bien connu par les jeunes et que l’on peut mettre en exergue lors de soirées comme celle-là."

Concrètement, la rencontre se déroule à la Caserne Trésignies, boulevard Michel à Charleroi, ce soir à 18h00.

Toutes les infos sont à trouver sur les pages Facebook de " Mon projet pour Charleroi " et " Start me up challenge ".