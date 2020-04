Charleroi : une plateforme pour venir en aide aux personnes qui en ont besoin

Active depuis quelques jours, une plateforme à l’intention de tous les Carolos permet de s’entraider. C’est une initiative de la Ville de Charleroi et du centre pour jeunes "Ener’J". Le principe est assez simple : ceux qui, en raison de la situation, ont besoin d’un coup de main, en font la demande sur cette plateforme. Des bénévoles, qui se sont déjà inscrits par dizaines, leur viennent alors en aide.



Faire des courses, aller à la poste, promener son chien : ce sont des activités qui, en cette période de confinement, sont très difficiles à réaliser pour certaines personnes isolées ou diminuées. D’où l’idée de cette plateforme à laquelle, très vite, les Carolos ont répondu présent. Leïla Aït-Salah, coordinatrice de la plateforme d’entraide pour la ville de Charleroi, le confirme : "On a eu en à peine plus de 24 heures, une cinquantaine de bénévoles qui se sont inscrits sur la plateforme. Ce qu’ils nous disent c’est qu’ils se rendent compte maintenant de leur capacité de pouvoir aider les autres et de ne pas les laisser dans une situation qui pourrait être problématique pour eux."



Venir en aide à ses voisins, à d’autres Carolos, c’était pour Blandine Grandchamps une évidence : "Pour moi c’était effectivement une évidence de rendre service. Car c’est bien utile pour eux d’avoir quelqu’un sur qui ils peuvent compter et qui va faire les courses en confiance."



Vu le succès rapide et le nombre d’aidants déjà inscrits, la plateforme peut répondre à de nombreuses demandes. Un message donc : ne pas hésiter à s’inscrire pour se faire aider. Alors, si vous êtes intéressés soit pour bénéficier de services ou pour vous engager comme bénévoles, l’inscription se fait via la plateforme et son site web ou par téléphone au 071/86.76.21.



