Charleroi : une nouvelle formation universitaire en électronique de puissance dès janvier

Une nouvelle formation universitaire va voir le jour dès le mois de janvier à Charleroi. Son but est de créer un pôle d'ingénieurs spécialisés en électronique de puissance. Car il manque 250 ingénieurs avec ce profil dans la région.



Thales Alenia Space, Alstom et UMons en partenariat avec l’Université Catholique de Louvain, University of Liège et l’Université Libre de Bruxelles, ont donc lancé une formation spécifique pour répondre aux besoins des entreprises.



Thomas Dermine, porte parole de Catch Charleroi, explique la genèse de cette nouvelle formation et ses objectifs : "Dans le cadre des analyses du plan Catch, on s’est rendu compte qu’il y avait à Charleroi toute une série d’entreprises qui avaient énormément de mal à recruter et principalement dans les métiers autour de l’électronique de l’énergie. Et donc on s’est mis ensemble avec quatre universités autour de l’université ouverte et toute une série d’acteurs industriels bien connus dans la région pour faire une formation spécialisée pour les ingénieurs autour de l’électronique de l’énergie. Aujourd’hui on a recensé plus de 250 emplois qui sont vacants autour de ces métiers et donc l’idée c’est de mettre les universités et les industries ensemble pour effectivement créer des emplois à la sortie."



Cette formation, disponible dès janvier prochain à Charleroi, est hébergée et coordonnée par l'Université Ouverte de la Fédération Wallonie-Bruxelles avec le soutien de Catch Charleroi et Agoria.