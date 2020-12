Charleroi : une librairie éphémère ouvre ses portes du 5 au 12 décembre

Une librairie éphémère va ouvrir ses portes à partir de ce samedi 5 décembre à Charleroi. Une dizaine de "petites" maisons d’éditions vont vous proposer leurs livres mais aussi des séances de dédicaces et des expositions durant neuf jours. Etienne Vanden Dooren, codirecteur des Editions du Basson et organisateur de l’évènement, explique le projet : "C’est comme un pop-up, comme les magasins éphémères qui existent un peu partout. Et c’est une librairie où il y aura les livres de dix maisons d’éditions belges. Des maisons qui ne sont pas nécessairement toujours bien mises en valeur dans les librairies classiques. Il y aura tous les genres : thriller, polar, poésie, aphorisme, un peu de tout quoi. Il y aura des tables et des étagères où l’on posera des livres. Un peu comme une librairie normale. Il y aura aussi des auteurs en dédicaces. Evidemment, on a essayé de ne pas en mettre trop à la fois pour respecter les règles sanitaires. Mais il y aura des dédicaces tous les jours et un peu plus le samedi et le dimanche aussi. On a décidé de s’installer dans un endroit un peu oublié qui est le passage de la Bourse. On trouve que c’est un endroit formidable et on le fait en collaboration avec Fafouille parce que chaque livre acheté dans la librairie donnera droit à un ticket pour demander un livre gratuit chez Fafouille."



Une collaboration probablement bienvenue du côté de chez Etienne Grandchamp ("Fafouille") qui estime, depuis longtemps, que l’ancienne galerie (très) commerçante de la ville basse est injustement désertée depuis l’arrivée du complexe commercial Rive Gauche.



La librairie éphémère carolo ouvrira ses portes du samedi 5 au samedi 12 décembre, de 10h00 à 18h00. Le dimanche 6 décembre, elle sera accessible de 10h00 à 16h00.