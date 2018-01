Charleroi: une jeune Liégeoise aurait été séquestrée et violée par cinq hommes durant trois jours

L'affaire est à l'instruction depuis qu’une jeune femme aurait appelé son frère après avoir été séquestrée et violée par cinq individus durant 72 heures. C'est en tout cas ce qu'elle a affirmé aux enquêteurs qui l'ont retrouvée dans un studio glauque de la rue des Trois-Pistolets à Charleroi.

Vincent Fiasse, le substitut du procureur du roi de Charleroi, a tenu à faire le point ce mercredi matin sur cette affaire. "La victime a expliqué, lorsqu’on l’a retrouvée, qu’elle avait passé la soirée à Bruxelles et qu’à un moment donné elle s’était ensuite retrouvée dans une voiture et ensuite dans un appartement à Charleroi. Elle ne sait pas expliquer comment les choses se sont déroulées. Elle était manifestement sous l’influence soit de médicaments, soit de stupéfiants, soit d’alcool."

La victime explique qu'elle a été violé dans la nuit de samedi à dimanche par trois individus. "Le dimanche, il y aurait encore deux autres personnes qui l’auraient également violée", poursuit le substitut du procureur du roi.

Elle se serait repérée avec son smartphone

La jeune femme aurait ensuite réussi à utiliser son gsm pour appeler son frère et à se géolocaliser elle-même. Selon Vincent Fiasse, "son frère a pu appeler les services de police et c’est comme ça qu’elle a été retrouvée à la rue des Trois Pistolets. C’est à cet endroit-là qu’on a aussi interpellé deux personnes. Ces deux personnes ont été arrêtées et présentées au juge d’instruction ce mardi qui les a placées toutes les deux sous mandat d’arrêt. L’une a été placée sous mandat d’arrêt du chef de viol uniquement et l’autre du chef de viol et de séquestration".

Les suspects sont nés en 1992 et en 1994. "Ils sont tous les deux connus de la police et des services de la justice puisqu’ils ont déjà des casiers judiciaires. L’un des individus possède un casier judiciaire déjà bien chargé avec des condamnations pour vols avec violence et cette personne est sortie de prison il y a à peine trois mois."

Les deux personnes interpellées nient les faits et prétendent que la jeune fille était consentante. Les résultats des analyses toxicologiques et psychologiques devraient permettre de voir plus clair dans cette affaire.