Charleroi : une chaîne humaine en solidarité avec Hayatullah

Hayatullah est un afghan qui est arrivé en Belgique il y a presque 4 ans, aujourd’hui il est menacé d’expulsion. Ce vendredi 15h, le Cesa, le centre d’enseignement supérieur pour adultes de Roux, va former une chaîne humaine en forme de cœur pour soutenir ce jeune homme de 24 ans. Une pétition a aussi été lancée, elle compte plus de 7000 signatures.

"Bonjour, je m’appelle Hayatullah, je suis afghan, depuis 4 ans que je suis en Belgique…" La grammaire et l’accent ne sont pas encore parfaits, mais après 3 ans de cours, son français est plus qu’honorable ! Cheveux bouclés, barbe taillée et veste en cuir noire, Hayatullah ressemble à n’importe quel jeune de chez nous et pourtant, il a quitté son pays, en 2015 " le problème, ce sont les talibans, ils voulaient me tuer tout simplement."

Hayatullah entame un long voyage : 42 jours, à pied ou dans le coffre d’une voiture, il traverse 9 pays pour arriver en Belgique, un pays qu’il ne connaît pas. Il apprend le français et entame des études " ce garçon a dû faire le double, le triple voire le quadruple des efforts pour réussir sa formation" estime le directeur du CESA, David Lambert "une enseignante m’a raconté qu’il a dû aller 278 fois dans le dictionnaire pour finir un bouquin pour un de ses examens.

Le jeune Afghan trouve du travail (sous CDI) dans un MENA, un centre pour mineur étranger non accompagné. "Il a vraiment un rôle particulier puisqu’il parle des langues, le dari ou le pachtoune, qui lui permettent de rentrer en relation avec les jeunes mineurs qui arrivent là et qui sont perdus" explique Marie-Claire Peeters, enseignante au CESA.

Même si Hayatullah est un exemple d’intégration, sa demande d’asile a été rejetée deux fois. "Il n’a pas l’ordre de quitter le territoire, mais aujourd’hui il n’est plus le bienvenu en Belgique." Reste un recours : la procédure 9bis "une sorte de visa humanitaire, qui permet à quelqu’un qui n’a pas eu ordre de quitter le territoire de pouvoir rester sur le sol belge. Le problème, c’est qu’il faut séjourner dans le pays depuis 4 ans, or Hayatullah a introduit sa demande le 16 novembre 2015, il y a 3 ans 10 mois et 15 jours. Il reste donc 1 mois et demi pour mobiliser un maximum de monde afin que cette procédure puisse aboutir."