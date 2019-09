Charleroi : un service mis en place pour aider les étudiants à créer leurs projets d'entreprises

Pour les étudiants qui rêvent de lancer un nouveau business, un nouveau service vient d’être mis en place à Charleroi. Ce dernier propose aux étudiants et jeunes diplômés un accompagnement complet pour lancer leurs projets en tant qu’entrepreneurs. Alors, face à toute une série de structures qui existent déjà, on peut se demander ce que le dispositif "Student lab" va apporter de plus.



En fait, beaucoup de structures proposent des aides pour des demandeurs d’emploi. Pour les étudiants, il y avait déjà " Start me up challenge " mais, en fait, " Student lab " remplace ce dispositif créé en 2014 dans le cadre du projet " Charleroi entreprendre ". Grégoire Dupuis, son directeur, explique : "On s’est rendu compte que notre dispositif couvrait uniquement une partie des besoins des étudiants et l’idée ici est de se compléter, de mobiliser de nouvelles technologies, pour accompagner les étudiants dans la phase d’accélération et les étudiants extra-muros de Charleroi."



Désormais les étudiants qui veulent créer leur business pourront, par exemple, profiter de l’expertise de membres du club d’affaire B4C. Marc Dewulf, le coordinateur du Student Lab, précise : "Ça commence par du coaching. Donc c’est vraiment être encadré par un entrepreneur qui va, pas à pas, accompagner l’étudiant dans le développement de son projet. Alors, après il y a des choses très pratiques comme des formations pour obtenir des outils, il y a possibilité d’activer des experts quand il y a des questions plus techniques, il y a de l’aide au financement car pour démarrer un projet, on a souvent besoin d’argent. Et puis il y a aussi le fait de se sentir dans une communauté de jeunes qui entreprennent. Là, il y a une communauté qui existe sur Charleroi, il y a une communauté qui existe un peu partout en Wallonie là où il y a des incubateurs. L’étape suivante c’est de décloisonner tout ça et de faire en sorte que tous les jeunes Wallons puissent se rencontrer."



L’ancien dispositif Start Me up challenge a permis d’accompagner, en 2018-2019, 35 projets. L’objectif avec Student Lab est d’arriver à 52 accompagnements dans les trois ans.