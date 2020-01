Charleroi : un projet d'esplanade sans voitures devant la gare du sud

Ce sont les contours d’un futur chantier important pour la ville qui ont été dévoilés mardi soir par le bourgmestre carolo Paul Magnette (PS) au cours des vœux de la Ville aux forces vives. Il s’agit de celui de la nouvelle esplanade devant la gare de Charleroi. Alors, si ce projet est encore à l’étude, on en sait un peu plus et ce sera un espace partagé entre piétons et transports en commun. Exclusivement.



Finies donc les files de voitures devant la gare car, dans le projet, les véhicules seraient bannis et renvoyés derrière la station, dans la rue de la Villette. Alors, évidemment, cette décision aura des conséquences sur la mobilité, déjà parfois compliquée dans le secteur. Plusieurs options sont encore à l’étude mais cette fermeture de la circulation des voitures nécessitera des aménagements au pied des avenues Mascaux et Pastur. Un aménagement des échangeurs et des modifications de bandes de circulation sont actuellement étudiés.



Quant à l’esplanade elle-même, elle fera donc la place aux piétons et aux transports en commun. Et, de ce fait, elle sera plus que jamais une plateforme multimodale pour les usagers. A la gare des bus modernisée, aux trains, aux métros et aux taxis viendra s’ajouter, aussi, le passage du BHNS, le futur bus à haut niveau de service qui sera chargé d’améliorer la mobilité depuis Bomerée et Gerpinnes vers le centre de Charleroi. L’espace sera arboré et agréable.



Mais attention : cette esplanade n’est pas tout à fait pour demain. On parle en effet de 2023-2024 car les études sont encore en cours et il faut mettre d’accord tous les intervenants : la Ville, la SNCB et les TEC notamment.