Charleroi : un problème technique a affecté la circulation des trains de la dorsale wallonne

Un dérangement de la signalisation à hauteur de Marchienne-au-Pont a entraîné l’interruption de la circulation des trains dans la région de Charleroi ce mercredi midi.



Les convois qui ont été affectés par cette panne sont les trains IC (Mons-Herstal) circulant entre Charleroi-Sud et La Louvière-Sud ainsi que les trains S62 circulant entre Charleroi-Sud et Luttre.



Les trains IC (Mons-Herstal) ont continué à circuler entre Charleroi-Sud et Herstal ainsi que les trains IC (Namur-Tournai) entre La Louvière-Sud et Tournai.



A 12h25, la circulation des trains a pu reprendre progressivement mais des retards et des suppressions restaient possibles.



La SNCB conseille aux usagers d’écouter les annonces, de consulter les tableaux d’affichage, ou planifier leur voyage via l’app SNCB. Le site web sncb.be est aussi recommandé pour obtenir plus d’informations.