Charleroi : un policier échange une arme contre des produits stupéfiants

Un policier de la zone de police de Charleroi, membre du Groupe de Sécurisation et d’Appui (GSA), a fourni une arme à un dealer en échange de cocaïne. C’est ce qu’a indiqué, ce mercredi, le parquet carolorégien. La police locale n’a pas souhaité communiquer.



Le policier en question a échangé une arme appartenant à son père contre de la cocaïne. Le suspect, consommateur de produits stupéfiants, s’est retrouvé dans une situation financière difficile, ne pouvant plus payer sa consommation. L’homme, âgé de 27 ans, a fourni l’arme afin de financer sa consommation, précise le parquet de Charleroi.



Le dossier a été mis à l’instruction et le suspect a été libéré sous conditions. "C’est une enquête qui dure depuis longtemps. Une perquisition a été menée au domicile du suspect", a indiqué le substitut du procureur du Roi.



La police de Charleroi n’a pas souhaité communiquer sur le dossier et a renvoyé aux déclarations du parquet. Une procédure interne devrait avoir lieu contre le policier suspecté.