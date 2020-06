Charleroi : un plan de mobilité à l'échelle de la métropole

Charleroi Métropole veut créer un plan de mobilité à l’échelle des 29 communes. Un article à lire dans la Dernière Heure.

Chaque jour, les 7 décrochages régionaux de Vivacité mettent un coup de projecteur sur la presse locale. La RTBF vous propose le regard et la plume des journalistes de terrain, en Wallonie et à Bruxelles dans le cadre "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés par la crise du Covid 19.

Ce lundi direction Charleroi pour un article de la Dernière Heure consacré à un plan de mobilité global lancé par Charleroi Métropole. "La mobilité est un enjeu extrêmement important, qui touche toutes les couches de la société. Cela a aussi des aspects économiques et environnementaux très importants", explique Jean van Kasteel, chef d’édition de la DH Charleroi. "En créant un plan de mobilité à l’échelle de 29 communes, c’est près de 600.000 habitants, on a beaucoup plus de poids dans les décisions. Que ce soit face aux gouvernements wallon ou fédéral, face à la SNCB,… Si tout le monde arrive à se mettre d’accord sur un plan global, cela permettra de faire bouger les dossiers. C’est en tout cas cela l’idée."

