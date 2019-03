Charleroi : un nouveau quartier, nommé Cinquième élément, va naître à la Broucheterre

La société de logements sociaux carolo La Sambrienne a dévoilé, hier jeudi, les plans et la maquette du projet immobilier appelé " 5e élément ". D'ici cinq ans, c'est tout un quartier qui devrait naître sur l'ancien chancre de la Broucheterre, en bordure du ring à la ville haute de Charleroi. 150 logements et 7.000 m² de bureaux verront le jour sur ce site récemment déconstruit et dépollué.



Pour la première fois, un projet immobilier de la Sambrienne a fait l'objet d'un concours d'architecture. Associé à des Parisiens, le bureau d'architecte carolo Blow en est le lauréat parmi douze candidatures. Nicolas France, architecte : "On est fiers car ça fait six ans qu’on est sur le terrain et qu’on fait le travail nécessaire pour essayer de comprendre ce que Charleroi désire. On a décidé de trouver les partenaires susceptibles de gagner ce concours. Et on a gagné. On espère que ça fera des petits."



Ce nouveau quartier sera constitué de sept bâtiments disposés en arc de cercle et de taille différente, entre trois et huit étages. Il y aura 80 logements publics destinés à la clientèle de la Sambrienne mais également 30 pour les étudiants et 40 destinés à la vente aux particuliers. Pour Fabrice Jacqmin, président de la Sambrienne, "C’est plus qu’un projet de logements. C’est la redynamisation d’un quartier complet avec toute une série de logements, d’activités et de services destinés à redynamiser tout un quartier qui était complètement en déshérence depuis de nombreuses années."



La société de logements publics de Charleroi y installera également son nouveau siège social. Le projet coûtera une quarantaine de millions d'euros. La première pierre ne sera pas posée avant 2021 et les premiers habitants devraient être accueillis en 2024.