Charleroi: un nouveau portail web pour aider les entreprises à trouver des aides publiques

Si vous désirez implanter, agrandir ou faire évoluer votre entreprise à Charleroi, sachez que des aides publiques existent. Et, pour vous accompagner dans vos démarches, l'Igretec, intercommunale de développement économique, vient de lancer un nouveau portail web.

Le but est de guider les entrepreneurs, en fonction de leurs caractéristiques, vers les aides disponibles. D'autant que, comme nous l’a confirmé Aurélie Cenci, chef de département, ces subsides et primes sont trop peu connus : "C’est vraiment une de nos missions principales, c’est justement d’informer les entreprises sur tous les outils publics qui existent, qui sont à leur disposition et dont elles n’ont pas forcément conscience. Et donc ça leur permet de se conscientiser et de se rendre compte qu’il existe beaucoup de choses. Via une recherche en fonction de leur profil et du thème, elles peuvent déjà avoir une vision des différentes aides qui existent et dont elles peuvent bénéficier si elles rentrent effectivement dans les critères. Et puis, après, c’est à nous de les accompagner plus spécifiquement par rapport à leur projet de développement en fonction de l’aide dont elles pourraient vraiment avoir besoin pour celui-là. Car cette plateforme reprend l’information mais c’est une porte d’entrée vers notre accompagnement. Donc, on rencontre les personnes qui demandent notre aide à chaque fois et on essaie vraiment de bien comprendre quels sont leurs idées et leur projet. Que ce soit une nouvelle implantation, un nouveau produit, l’engagement de personnel, etc. Si elles ont besoin d’une aide précise, elles peuvent bien sûr la trouver sur le portail web mais l’intérêt c’est quand même qu’elles puissent nous contacter pour que nous puissions optimiser tout ça et les aider."

Le portail est accessible grâce à une adresse plutôt facile : guideaidespubliques.be