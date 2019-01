Charleroi : un magasin éphémère sur le thème d'Ernest et Célestine

Depuis plus de 35 ans, de nombreux enfants ont suivis les aventures d’Ernest et Célestine.



Une information devrait leur faire plaisir : jusqu’au 13 janvier, l’ours et la petite souris, amis de toujours, sont à l’honneur dans une boutique éphémère qui leur est consacrée à Charleroi. Cette dernière est installée rue de Montigny, en face du cinéma "Le parc" à la ville basse.



Vous y trouverez de nombreux objets liés à ces personnages créés par Gabrielle Vincent.



L'argent récolté par ces ventes servira à financer la fondation créée par ses héritiers qui habitent la région. Comme sa petite nièce, Emeline Attout, qui gère la boutique : "C’est une artiste-peintre à la base, Monique Martin, qui, dans les années 1980, a pris le pseudonyme de Gabrielle Vincent pour dessiner les premières histoires d’Ernest et Célestine. Elle faisait partie de ma famille : c’était la marraine de mon papa, la sœur de ma grand-mère. Elle n’avait pas d’héritier et a tout légué à mon papa en lui demandant de continuer à faire vivre tout son travail et à le faire connaître. On a créé ensemble une fondation d’utilité publique et c’est sous le couvert de cette fondation qu’on est ici avec notre espace " Ernest et Célestine " car on a ramené tout le patrimoine dans des bureaux à Charleroi. Ca s’est très bien vendu dans les années 1980 jusqu’à sa mort en 2000. Par contre, après sa mort, il n’y avait pas de nouveauté et donc ça a été un peu oublié et on a sauté une génération. En 2012, il y a ce film " Ernest et Célestine " qui est sorti et là on a vraiment pu remettre les personnages de Gabrielle Vincent au goût du jour et vraiment développer le projet."



Un projet de boutique éphémère qui ravira les admirateurs de ces personnages dessinés mais à visiter rapidement puisque la fermeture est prévue le 13 janvier.