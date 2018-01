Charleroi: un livre sur la beauté, écrit par un flamand

"Schoonheden" ou "Beautés", c'est le titre que devrait porter le prochain livre de Johan De Vos. Photographe, écrivain flamand, il a notamment été professeur à Saint Luc à Bruxelles et à Anvers. A 75 ans, il a décidé de consacrer un ouvrage à Charleroi, en allant à la rencontre des Carolos. Une seule question : "C'est quoi la beauté pour vous?" S'ensuit souvent des discussions de plusieurs heures. "Ici, on est sur le pont de la Sambre. Là-bas, il y a un bâtiment avec des appartements un peu en arrondi. Là, il y a un monsieur qui habite au 3ème étage, au niveau du ring. Et pour lui, la beauté, c'est le ring. La beauté est toujours très personnelle et c'est ça que je voulais savoir. Et beaucoup de gens pensent qu'ils doivent payer pour la beauté, qu'elle est dans les concerts prestigieux, mais les gens qui sont honnêtes, comme les Carolos, ils savent que la beauté est partout." Et c'est vrai que la ville de Charleroi est souvent associée à beaucoup de préjugés en Flandre : "La beauté, ici, on a l'impression que ce n'est pas évident. En Flandre, on a l'impression qu'ici, c'est un petit peu le désert, mais je suis déjà venu plusieurs fois au musée de la photo et je suis descendu à Charleroi, et j'ai toujours aimé parler avec les gens ici parce qu'ils sont beaucoup plus ouverts que chez nous." Pour l'instant, Johan De Vos prend le temps de rencontrer les gens, au gré du hasard. L'ouvrage devrait sortir à la fin de l'année, en néerlandais et peut-être aussi en français.