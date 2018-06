Charleroi : un jeune Syrien condamné à 37 mois de prison pour participation à une organisation terroriste

Le tribunal correctionnel de Charleroi a condamné mercredi un jeune Syrien de 19 ans à 37 mois de prison ferme. Ex-enfant soldat, il a abouti en Belgique et fréquenté plusieurs centres Fedasil où son comportent a inquiété les autorités. Il a notamment diffusé des images de propagande terroriste et menacé "de tuer des gens en Europe".

Malaa-Eddin A. a combattu le régime Syrien de Bachar El-Assad alors qu'il était encore adolescent. Malgré les tentatives de son père de l'extraire du conflit, l'enfant-soldat s'est entêté, avant de rejoindre l'Europe et finalement la Belgique, en 2015.

"Il a écumé les centres Fedasil où son comportement belliqueux et son état d'esprit ont fini par inquiéter son tuteur qui a alerté le parquet de Bruxelles", a expliqué le procureur fédéral Vincent Fiasse, lors de la dernière audience. "Son profil radicalisé et religieux, malgré une consommation d'alcool et de stupéfiants, laissait croire qu'il pouvait passer à l'acte sur un coup de tête."

Le parquet fédéral a relevé divers éléments contextualisant le comportement de Malaa-Eddin A. Il a ainsi déclaré "être venu en Belgique pour tuer des gens", avant de demander à une syrienne chrétienne de devenir son objet sexuel, ce qui a déclenché une altercation dans le centre Fedasil. Alors qu'il était mineur, une première perquisition avait permis de découvrir des références à des organisations terroristes dans son GSM.

Devenu majeur le 8 janvier 2017, Malaa-Eddin A. a été placé en résidence du CPAS à Estinnes. Là encore, ses propos ont inquiété une assistante sociale, ce qui a justifié l'ouverture d'une instruction et des écoutes téléphoniques. Lors d'une conversation portant sur un départ vers la Syrie, il a déclaré "qu'il était prêt à tuer des policiers". Le 23 mai 2017, une nouvelle perquisition a été menée, avec la découverte de photos et de vidéos de propagande, notamment sur Instagram, ainsi que des "amitiés" Facebook proches de l'EI ou d'Al-Qaïda.

Si le parquet fédéral estime ne pas avoir d'éléments pour prouver les menaces d'attentat, le procureur a considéré établie la prévention de participation à une organisation terroriste. Il a requis une peine de trois ans de prison avec un sursis probatoire pour le tiers de la peine.

Me Behogne, conseil du prévenu, a quant à lui rappelé que son client "était avant tout une victime pour qui rien n'a été entrepris lorsqu'il était mineur et désorienté".

Ce mercredi, le tribunal correctionnel de Charleroi a condamné le prévenu à 37 mois de prison ferme et l'a privé de ses droits civils pour une période de 10 ans.