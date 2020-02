Charleroi : un jeune commerçant ose le pari de s'installer rue de la Montagne

Un jeune entrepreneur commerçant de Charleroi semble avoir de la suite dans les idées. Il y a deux ans, il a lancé une boutique de prêt-à-porter pour hommes sur le boulevard Tirou. Mais, aujourd’hui, poussé par une offre immobilière intéressante, il lance un nouveau pari : celui de s’installer dans la rue de la Montagne, une rue abandonnée depuis plusieurs années par tous les commerçants.



Damiano Crestani, c’est de lui qu’il s’agit, nous explique son pari et son défi : "J’ai eu la possibilité de rencontrer le propriétaire qui ne revendait pas parce que c’était un peu mort au niveau de la rue de la Montagne mais simplement parce qu’il cherchait à vendre. Moi j’ai sauté sur l’occasion. On a pu discuter autrement que si la rue de la Montagne était en pleine bourre mais voilà tout simplement c’était une bonne affaire, on va dire ça comme ça."



Folie commerciale ou optimisme démesuré, le pari a le mérite d’exister à plus d’un titre. Et le premier c’est de voir les entreprises sous-traitantes qui entament les travaux de rénovation. Rénover, cela veut dire relancer.



Damiano Crestani ajoute : "Peut-être ça va être le début d’une nouvelle ère. J’ai l’ambition et j’espère que d’autres vont suivre et que la rue va reprendre et que c’était dommage de voir la rue comme ça. Moi maintenant en m’installant, j’espère que les gens vont suivre avec des projets tout simplement."



Le jeune commerçant espère ouvrir avant l’été et surtout attirer de nouveaux voisins. C’est peut-être l’ébauche d’une nouvelle histoire pour une rue commerçante qui n’attend qu’une chose : retrouver ces promeneurs qui passeront de la ville haute à la ville basse avec un peu moins de nostalgie.