Charleroi : un homme acquitté pour le décès de son neveu de trois ans intoxiqué à la méthadone

Le tribunal correctionnel de Charleroi a acquitté, ce mercredi S.R., poursuivi pour avoir involontairement provoqué le décès de son neveu âgé de trois ans. L'enfant est décédé d'une intoxication à la méthadone. Le prévenu se trouvait sous traitement médical à la méthadone au moment des faits. Le ministère public avait requis l'acquittement de S.R., soulignant l'absence de preuves d'une éventuelle négligence dans la prise de méthadone de la part du prévenu.



Le 17 juillet 2016, le neveu de S.R. était transporté d'urgence à l'hôpital Marie-Curie à Lodelinsart. Dans l'ambulance, l'enfant était victime de trois arrêts cardiaques. Le lendemain, les médecins annonçaient aux parents qu'il se trouvait en état de mort cérébrale et qu'il était trop tard pour le sauver. Les parents acceptaient de le débrancher. Des analyses sanguines et urinaires effectuées après le décès révélaient que 467 nanogrammes de méthadone avaient été ingérés par l'enfant, soit 0,000467mg.



S.R. se trouvait, au moment des faits, sous traitement de méthadone afin de lutter contre ses envies de consommer de l'héroïne. L'homme devait ingérer 45 mg de méthadone par jour. Le prévenu contestait avoir fait preuve de négligence en utilisant son traitement alors qu'il était hébergé chez son demi-frère après avoir eu les deux bras cassés et immobilisés. "Je prenais mon traitement dans le salon chez mon demi-frère. Mais le flacon était rangé dans une armoire de 1,12 mètre de hauteur et fermé à clé. Je me versais qu'une seule pilule dans la main", expliquait-il.



Me Alisson Scarlett Cerquetti représentait la maman de la petite sœur de la victime. Âgée de sept ans lorsque son frère est décédé, la fillette avait été particulièrement traumatisée. "Elle s'occupait énormément du petit. Son décès a été un choc". Pour la partie civile, le prévenu avait bien fait preuve d'un défaut de précaution.



Pour le ministère public ainsi que pour Me Krystel Inglese, avocate du prévenu, un doute existait et devait profiter au prévenu. Cette dernière a plaidé l'acquittement.



Selon la substitute Dutrifoy, le dossier ne permettait pas d'établir si S.R. avait manqué de prévoyance. "Même s'il a été prévenu par les policiers de la perquisition qui allait être menée au domicile de son frère, rien d'anormal n'a été découvert. Il devait rester cinq gélules dans le flacon et c'est le nombre qui a été retrouvé sur place."