Charleroi: un ex-employé de l'ICDI écope de deux ans avec sursis pour détournement de fonds

Le tribunal correctionnel de Charleroi a condamné l'ancien responsable du charroi de l'Intercommunale de Collecte et de Destruction des Immondices (ICDI) à deux ans de prison avec sursis. Il était soupçonné de détournements via un système de fausse facturation avec des sous-traitants. La somme de 230.418 euros lui a également été confisquée.

Les faits ont été mis au jour en décembre 2012 à la suite de la disparition d'un camion-poubelle de l'ICDI (aujourd'hui Tibi). Ce dernier avait été retrouvé chez un ferrailleur de la région de Charleroi alors qu'aucune somme n'avait été versée à l'intercommunale en contrepartie. Les soupçons se sont rapidement portés sur le responsable du charroi, qui a fait l'objet d'une enquête plus approfondie. Des pratiques douteuses, basées sur un système de fausses factures avec certains sous-traitants, ont ainsi été mises au jour.

"Des pièces détachées de camions étaient achetées chez un carrossier de la région qui facturait à l'ICDI. Sauf que la marchandise n'a jamais été livrée. Il est également apparu que certaines pièces correspondaient à des voitures ne faisant pas partie du charroi. Bref, on réparait des véhicules privés avec celles-ci. Des expertises ont été menées sur plusieurs camions de l'intercommunale et il s'est avéré que les réparations facturées n'avaient jamais été effectuées", a commenté l'avocat de Tibi, qui réclamait plus de 380.000 euros de dommages.

Le parquet a également relevé que des marchandises telles que des appareils électroménagers et des vêtements de sport ont été achetées par la firme GRC, puis refacturées à l'ICDI sous l'appellation "pièces détachées". Ces objets auraient profité directement au responsable du charroi et ses amis, ou étaient revendues contre de l'argent. La substitut Guisset estime dès lors que les 479.000 euros trouvés sur les comptes du prévenu sont issus des détournements qu'on lui reproche. La magistrate a requis trois ans de prison et la confiscation de cette somme.

Me De Clercq, conseil du principal prévenu, a pour sa part estimé les poursuites irrecevables, étant donné que son client n'a pas été interrogé sur l'ensemble des factures litigieuses. L'avocat a reconnu quelques "chipotages" mais affirme que la somme de 479.000 euros provient d'un gain au Lotto, d'un héritage, de sa carrière de footballeur semi-professionnel et d'une forme de radinerie de son client.

Ce mardi, le tribunal a estimé la majorité des préventions établies à charge de l'ancien chef du charroi. Il écope de deux ans de prison avec sursis et se voit confisquer la somme de 230.418 euros, qui correspondent aux fraudes relatives au carrossier qui, lui-même est condamné à un an de prison avec sursis. Deux autres sous-traitants s'en sortent avec des peines de six mois avec sursis et un an avec sursis. Les deux derniers prévenus sont acquittés.