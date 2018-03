Charleroi: un concert exclusivement féminin ce vendredi soir à l'Eden

"Les femmes s'en mêlent" est le nom de la soirée-concert qui clôturera ce vendredi 30 mars 2018 le festival "Les Femmes de mars" à l’Eden de Charleroi. Pendant un mois, toute une série d'activités se sont organisées autour des droits des femmes et ce concert met évidemment à l'honneur des artistes féminines.

Cette année, c'est la chanteuse du groupe électro-rock belge "Soldout", Charlotte Maison, qui a sélectionné les groupes et artistes : "Ca m’a fait très plaisir et je suis très honorée de choisir les groupes de cette soirée. Et je me suis prise au jeu. On a choisi un groupe anglais, Dream Wife, et un groupe belge Few Bits et nous on termine la soirée. Même si on a l’impression que c’est un domaine où il y a une parité, j’ai lu quelques articles qui expliquaient que dans les gros festivals, il y a une majorité de groupes masculins et que les groupes avec les femmes ne sont pas suffisamment mis en avant. Est-ce que c’est parce qu’il n’y en a pas autant ? En tous cas, nous quand on a fait notre recherche, on est tombé sur des centaines et des centaines de super chouettes groupes même parfois exclusivement féminins parfois donc je crois qu’il y a de quoi mettre en avant les femmes."

"Les Femmes s'en mêlent", concert de clôture des "Femmes de mars", c'est donc ce vendredi soir à l'Eden de Charleroi. C’est aussi l’une des dernières prestations du groupe Soldout qui a décidé de se lancer dans d'autres projets musicaux.