Charleroi : un bureau du commerce pour redynamiser le centre-ville des quinze communes

Comment maintenir et surtout développer les commerces dans le centre des villes ? La question se pose régulièrement et se pose encore plus avec la crise sanitaire. Pour y répondre, les autorités carolos viennent de lancer un nouvel outil qui existe déjà à Liège, Gand et Anvers notamment. Il s’agit d’un bureau du commerce.



Cette structure composée d’experts va réaliser un travail de redynamisation très concret comme l’explique Babette Jandrain (PS), l’échevine carolo du commerce : "Des experts vont promouvoir et aller capter des commerces potentiels pour les quinze communes de Charleroi, ses quinze centres-villes. Le but de ces experts est vraiment de déterminer une stratégie commerciale sur le long terme, performante et dynamique pour le commerce. Si on a un commerçant qui, par exemple, se développe bien dans une autre commune externe à Charleroi et qui a la possibilité à un moment donné de s’étendre, s’il souhaite ouvrir d’autres commerces, ce bureau du commerce va justement aller capter ce public d’entrepreneurs pour leur dire de venir à Charleroi où il y a tel quartier qui peut être intéressant pour vous. C’est vraiment les prendre par la main, leur montrer nos cellules commerciales vides et en faire le tour avec eux. Mais c’est aussi intéressant face à la crise que tout le monde connaît actuellement, cette crise sanitaire, car ce bureau du commerce pourra aider les commerces déjà existants à tenir le cap."



Un budget annuel de 160.000 euros a été débloqué pour mener à bien ce projet de bureau du commerce. Un bureau qui travaillera main dans la main avec d’autres structures existantes comme l’asbl Charleroi Centre-ville.