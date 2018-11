Charleroi : tripartite en vue pour une nouvelle majorité

A Charleroi, on semble être proche d’un accord politique pour la gestion de la ville. Comme prévu, les représentants du PS, d’Ecolo et de C+ se sont vus ce lundi après-midi sans doute en vue de finaliser un accord de majorité.

Dans le cas d’un accord, cette tripartite serait inédite avec une première montée au pouvoir d’Ecolo à Charleroi et, plus surprenant, l’arrivée de C+, liste citoyenne menée par l’échevin cdH Eric Goffart. Ce dernier semblait vouloir prendre ses distances par rapport à la guerre ouverte entre le PS et le cdH après le "coup de poker" de Benoît Lutgen en juin 2017 et le retournement de majorité au niveau régional. La stratégie d'Eric Goffart semble porter ses fruits.

Compte tenu de la bonne ambiance qui régnait en début de réunion à l’hôtel de ville de Charleroi ce lundi, il y a fort à parier que l’annonce de la nouvelle majorité se fasse dans les heures ou dans les jours qui viennent.