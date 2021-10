Charleroi : travaux importants dans la grand-rue près de l’hôpital Notre-Dame jusqu’au 29 octobre

La réfection du revêtement de la Grand’Rue (N29) a commencé aujourd’hui à Charleroi. Le chantier s’effectuera en trois phases jusqu’au 29 octobre.



Jusqu’au 15 octobre, une bande de circulation sera fermée dans le sens Gilly-Charleroi sur le tronçon compris entre le rond-point dit du " Marsupilami " en passant, toujours sur la même route, le long du centre commercial " Ville 2 " jusqu’au carrefour Sainte-Barbe/Cayauderie. Les rues Barvais/Prince et Omer Lefèvre sont mises en voie sans issue depuis la rue Dourlet et ce, jusqu’au carrefour formé avec la zone en chantier. Les usagers venant des rues Bois Del Bol et Laviolette sont obligatoirement dirigés vers Gilly.



Pendant la deuxième phase des travaux (du 18 au 22/10), la bande de circulation dans le sens Charleroi-Gilly sera fermée sur le tronçon compris entre le rond-point dit du " Marsupilami " et le carrefour rue Alexandre Ansaldi – carrefour non compris. L’accès au parking de l’hôpital Notre-Dame et " Ville 2 " se fera uniquement via la rue Alexandre Ansaldi. L’accès aux urgences de l’hôpital Notre-Dame sera quant à lui maintenu pendant la durée des travaux. Les usagers en provenance de la rue Laviolette seront obligatoirement dirigés vers Gilly.



Enfin, pour la troisième phase (du 25/10 au 29/10) la bande de circulation sera fermée dans le sens Charleroi-Gilly sur le tronçon compris entre le carrefour rue Alexandre Ansaldi – carrefour compris – et le carrefour rue de la Cayauderie/rue Sainte-Barbe – non compris. L’accès au parking de l’hôpital Notre-Dame et " Ville 2 " se fera uniquement via la rue Bois del Bol.



Ces travaux devraient être terminés le vendredi 29 octobre sous réserve des conditions climatiques et des éventuels aléas de chantier.