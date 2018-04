Charleroi: tout le monde prendra le métro sur le même quai pendant une semaine

A partir de ce lundi 9 avril et jusqu'au vendredi 13 avril, le trafic des lignes de métro 1 et 4 (en rouge et en bleu ci-dessous) sera perturbé à l'intérieur de la ville de Charleroi. En cause: des travaux de rénovation des rails au niveau du Pont de l'écluse.

Désormais, ces métros circuleront dans le même sens que les lignes 2 et 3 (en vert et en orange ci-dessous) qui restent, elles, inchangées. Les voyageurs devront donc tous attendre sur le même quai. Mais tous les arrêts seront assurés et le nombre de métros disponibles reste identique.

Ces changements seront d'applications pour les métros circulant entre 05h00 du matin et 20h00.



Des agents d'accueil seront présents durant toute la durée des travaux pour aiguiller les voyageurs. Et si vous souhaitez plus d'informations rendez-vous sur le site web des TEC Charleroi.