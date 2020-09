Charleroi : Tibi en deuil, les collectes de déchets de ce jeudi sont reportées

En raison du dramatique accident survenu hier lors d’une collecte qui a causé le décès d’un chargeur, l’intercommunale de gestion et de collecte des déchets Tibi a déclaré ce jeudi comme étant une journée de deuil pour elle et son personnel. Cette journée de deuil permet aux membres du personnel de Tibi, très affectés par le décès de leur collègue Olivier, de se recueillir et d’exprimer leur solidarité. Le Conseil d’administration, la Direction, la Collecte et l’ensemble des équipes de Tibi tiennent à nouveau et avant tout à adresser toutes leurs pensées et leur soutien à sa famille et à ses proches dans cette épreuve.



Par conséquent, les collectes en porte-à-porte prévues ce jeudi 3 septembre, ainsi que celles qui n’ont pu s’achever ce mercredi 2 septembre, sont reportées à ce samedi 5 septembre. La population est ainsi invitée à reprendre les déchets sortis ces jeudi ou mercredi et à les présenter à nouveau pour la collecte prévue ce samedi à partir de 06h00 du matin.

Les communes concernées par le report de collectes à ce samedi 5 septembre sont :

+ Couillet, Marcinelle, Ransart et Châtelet 2 pour les collectes de sacs blancs,

+ Courcelles 4, Farciennes et Les Bons Villers pour les collectes en conteneurs gris et verts,

+ Marcinelle pour les collectes Verre, Papiers-cartons, PMC,

+ Ransart et Courcelles 4 pour les PMC.



Par ailleurs, les collectes de Fontaine l’Evêque, de Leernes et de Pont-à-Celles qui n’ont pu être terminées le mercredi 2 septembre seront également achevées ce samedi 5 septembre.



Les autres services de Tibi (recyparcs, services administratifs, etc.) sont maintenus ce jeudi.