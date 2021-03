Charleroi-Sud : la construction d'un nouveau couloir sous les voies de la gare va commencer

La construction d’un tout nouveau couloir sous voies débutera la semaine prochaine en gare de Charleroi-Sud, annonce la SNCB jeudi dans un communiqué. Des travaux d’aménagement des accès sont également prévus, de même que l’installation de nouveaux guichets et la modernisation des abris de quais.



Le budget total de ces travaux, qui devraient être terminés fin 2024, s’élève à 31 millions d’euros : 23 millions d’investissements de la part de la SNCB et 8 millions à charge d’Infrabel.



Le nouveau couloir d’environ 140 m de longueur, 3,30 m de hauteur et 8 m de largeur sera entièrement creusé sous les voies de chemin de fer. Le couloir sous voies actuel côté Bruxelles sera remblayé en fin de chantier.



L’accessibilité des quais sera en outre renforcée pour les personnes à mobilité réduite grâce à l’installation d’ascenseurs qui viendront s’ajouter aux escalators et aux escaliers.



Par ailleurs, "les guichets de la gare de Charleroi-Sud seront également entièrement modernisés, sur base du nouveau concept d’accueil, d’information et de vente déjà développé en gare de Namur et de Bruxelles-Midi : des guichets décloisonnés, modernes, clairs et didactiques qui ont pour objectif d’informer et de servir encore mieux les voyageurs", précise la SNCB.



Les abris de quais seront également rénovés grâce au renouvellement des plafonds et à l’installation de lumière LED, plus durables.