Charleroi : soupe gratuite à l’école pour initier les enfants à l’alimentation saine

L’initiative est mise en place, au niveau régional, pour améliorer l’alimentation dans les écoles : depuis quelques semaines 22 écoles wallonnes, bénéficient, deux fois par semaine, d’une soupe gratuite. L’objectif poursuivi est triple : améliorer la qualité de ce qui est proposé dans les cantines scolaires, gommer les inégalités sociales puisque c’est gratuit et y joindre un aspect pédagogique au sens large.



Caroline Tack est la directrice de l’école communale de Marchienne-Docherie, une des quatre écoles de la ville de Charleroi qui participent à cette expérience pilote : "On parle de l’éducation à l’alimentation saine. C’est un pari sur l’avenir au niveau de l’éducation des enfants mais au niveau de leur santé aussi. Puisque moins il y a de transformation, plus il y a de vitamines. Et je pense que c’est un projet magnifique à ce niveau-là."



La soupe qui est proposée aux élèves est préparée à base de produits locaux par l’entreprise d’économie sociale "Le germoir".



L’objectif pédagogique est aussi de modifier les mauvaises habitudes alimentaires, ce que confirme Julie Patte (PS), l’échevine de l’enseignement à Charleroi : "Ça nous permet aussi de pouvoir donner des bonnes habitudes alimentaires à nos enfants. Avec ces actions, les collations qui sont dans les boîtes à tartines évoluent au niveau qualitatif. Et en fait ce sont les enfants qui prennent des bonnes habitudes à l’école et qui, du coup, réclament aux parents des choses plus saines et c’est positif."



Au total, ce sont près de 5000 élèves wallons qui bénéficient de ce projet pilote.