Charleroi : sensibilisation à la conduite sous l'influence du cannabis dans une école

Prendre la route en ayant fumé du cannabis est tout aussi dangereux que de prendre le volant en ayant bu. Les Responsible Young Drivers le rappellent régulièrement lors des actions de sensibilisation qu’ils mènent dans les écoles. Cette semaine, ils se sont rendus à l’institut Saint-André de Charleroi. Les élèves ont notamment pu tester des lunettes spéciales qui permettent de se faire une idée de l’impact qu’ont les drogues douces sur la vue et le fonctionnement du cerveau: moins bonne coordination, altération des réflexes...



Durant cette année scolaire 2018-2019, l’association rend visite à une trentaine d’écoles à Bruxelles et en Wallonie. Ces animations comprennent des modules théoriques et pratiques. Elles visent les élèves de cinquième et sixième secondaire. L’objectif est plus globalement de les sensibiliser à l’importance d’adopter un comportement responsable sur la route, avant qu’ils n’obtiennent leur permis de conduire.