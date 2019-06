Charleroi se prépare à l'arrivée des trottinettes électriques à louer

A Charleroi, on se prépare à voir débarquer des trottinettes électriques de location. Les autorités ont déjà été contactées par deux sociétés de location qui voudraient s’implanter dans la métropole.



Alors, en prévision de leur arrivée, une charte d’utilisation a été rédigée. Celle-ci définit des zones de parking limitées pour éviter que ces trottinettes, qui se louent via une application de smartphone, n’envahissent l’espace public de façon anarchique comme c’est parfois le cas à Bruxelles. Le texte imposera aussi des limitations de vitesse et un cadre pour le ramassage de ces trottinettes, qui doivent être régulièrement rechargées, par le gestionnaire.