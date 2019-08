Charleroi se prépare à fêter l'amour sous toutes ses formes ce samedi

La tendresse, la passion, la complicité : demain samedi 31 août, toutes les formes d’amour seront à l’honneur à Charleroi. La première fête du genre sera en effet organisée dans la plus grande ville de Wallonie.

Un village associatif sera installé sur la place verte et de nombreuses activités vous seront proposées : cirque, expo photo ou mur d’expression. Mais aussi un stand "mariage for a joke", soit un faux mariage pour rigoler.

Pourquoi cette initiative et en quoi ça consiste ? Luna Roméo, de l’asbl Charleroi Centre-Ville, explique : "Ce sont des mariages très festifs et décalés mais surtout célébrés par des vrais échevins mais pour du faux, donc ceux-ci n’ont pas de valeur juridique. Tout le monde peut y participer. Il faut juste avoir plus de 18 ans. Et avoir un consentement mais ça peut être homme-femme, femme-femme, homme-homme, et on aura même des trouples, des mariages à trois personnes. Les gens devront se présenter pour un mariage assez classique mais avec un ton humoristique. Des robes seront à disposition pour ceux et celles qui veulent. On aura aussi toute une arche décorée pour une ambiance mariage à 100% avec une petite allée où les mariés pourront défiler."



La fête de l’amour aura donc lieu demain samedi 31 août sur la place verte de Charleroi et elle se clôturera par une série de DJ sets.