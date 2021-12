Charleroi : Saint-Nicolas a rendu visite aux enfants et aux parents réunis par « La Faim du Mois »

L’asbl "La Faim du Mois", créée à Charleroi fin 2019, distribue, deux fois par semaine, des colis alimentaires et des repas chauds aux personnes précarisées. Et depuis son existence, ce sont plus de 80.000 repas qui ont été cuisinés et 20.000 colis distribués. Depuis le début de la crise sanitaire, les demandes d’aides ont explosé. Samedi dernier, le 4 décembre, les bénéficiaires étaient plus nombreux que d’habitude devant les locaux de l’asbl. Les parents étaient accompagnés de leurs enfants car Saint-Nicolas était présent. Et il y avait des peluches, des livres, des jouets, des jeux de société pour tous les enfants, des plus petits aux plus grands. Pour aider Saint-Nicolas à gâter tous les enfants, l’asbl avait lancé un appel aux dons il y a quelques semaines.



Isabelle Helsaux est bénévole et elle est fière de l’action qui est menée par l’association : "Beaucoup beaucoup de jouets, beaucoup de bonbons, des gâteaux faits maison, des galettes, etc. Franchement, les gens sont hypersolidaires. Tous les enfants ont droit à une Saint-Nicolas en fait. Et c’est ce qu’on essaie de faire. Donc c’est un livre, une peluche, un jeu de société et une friandise."



Les parents, anonymement le plus souvent, admettent que seuls ils ne pourraient inviter le grand saint chez eux. Une maman accepte de nous confier son soulagement : "C’est un gros coup de main et un réel plaisir pour les enfants surtout. Franchement je suis heureuse là. Sans eux je n’aurais pas tout ça pour mes quatre enfants."



Grâce à Saint-Nicolas, les bénévoles de l’ASBL et les généreux assistants du grand Saint, quelque 150 enfants ont pu découvrir leurs cadeaux ce week-end.



L’asbl "La Faim du Mois" de Charleroi fonctionne essentiellement grâce aux dons. Vous pouvez découvrir ses activités sur sa page Facebook.