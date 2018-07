Charleroi : reprise des travaux sur le ring R3 entre Hublinbu et Blanche-Borne

Le chantier de réhabilitation du revêtement du R3 entre le tunnel de l’Hublinbu et l’accès Blanche-Borne, en direction d’Heppignies, reprendra ce mardi 24 juillet en soirée.

Ces travaux impliqueront le fait qu’une seule voie de circulation sera disponible sur ce tronçon d’environ 3,5 km.

La sortie n°8 " Couillet " (vers la N5) ainsi que l’accès n°9 " Blanche-Borne " devront être successivement fermés chacun un week-end dont les dates seront précisées ultérieurement.

La sortie n°9 " Blanche-Borne " sera fermée pendant une dizaine de jours à partir de la semaine du 30 juillet. Une déviation sera mise en place via le R3, par sa sortie et son accès les plus proches.

Ce chantier devrait se terminer le week-end du 18 août.