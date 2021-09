Charleroi : réaménagement du plan de stationnement

Dès le 1er janvier 2022, deux nouvelles couleurs seront d’application dans le plan de stationnement à Charleroi : le magenta et le turquoise. Des zones de parking gratuites mais dont l’usage est limité dans le temps.

Depuis le 1er janvier 2017, la commune de Charleroi a mis en place son plan de stationnement avec un code couleur pour les différents usages et règles. Généralement, les 30 premières minutes sont offertes. Rouge, on peut stationner deux heures maximum. Orange, on ne peut pas se garer plus de trois heures et demie. Orange et blanc, on peut s’y parquer huit heures maximum avec une particularité pour la zone blanche, qui offre les quatre premières heures.

Mais le règlement vient à échéance à la fin de l’année, et le conseil communal s’est penché sur son actualisation en juillet dernier. Des propositions qui viennent d’être validées par les autorités de tutelle qui vérifient les textes et le budget alloué au projet. L’objectif de ce réaménagement est de simplifier les règles de stationnement existantes et d’augmenter le taux de rotation des places de parking, notamment dans le centre-ville.