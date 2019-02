Charleroi: que fait-on exactement avec votre sang après un prélèvement ?

Depuis quelque temps, à Charleroi, votre prise de sang peut s’effectuer dans un local se trouvant au sein de la gare du sud.

Ainsi, avant de prendre son train pour aller travailler, il vous est possible de faire un petit détour par l’un des onze centres de prélèvement du CHU installé dans la gare.

La prise de sang est réalisée par Béatrice Demarteau. Cette infirmière dépose ensuite l’échantillon dans un frigo box : "Les tubes doivent être conservés à une température entre 14 et 24 degrés jusqu’au dépôt au centre de prélèvement."



Ce frigo-box est connecté. Son parcours et sa température peuvent être à tout moment contrôlés. Une fois arrivés au laboratoire situé au cœur de l’hôpital Marie Curie, les échantillons sont triés et envoyés dans différentes machines qui permettent une série d’analyses. Emmanuelle Saccomando, responsable technique du laboratoire, détaille : "On retrouve sur cet écran d’analyse le numéro d’identification du patient. Et ce que l’on analyse c’est tout ce qui est globules blancs, globules rouges, plaquettes…"



Une fois l'ensemble des données récoltées, elles sont analysées et vérifiées pour rendre un diagnostic précis. Les tubes sont eux placés dans une chambre froide pendant sept jours.



Raphaël Lequeu, coordinateur qualité, explique : "Une fois que les résultats sont obtenus, les médecins et les cliniciens peuvent consulter directement en temps réel les résultats : 40 minutes pour une urgence et une heure et demie pour une routine classique. Et donc ils peuvent consulter directement les résultats du patient."



Une consultation qui se fait via internet sur le site francophone du Réseau Santé Wallon.