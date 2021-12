Charleroi : présentation du nouveau tram qui roulera sur la nouvelle ligne de métro vers Châtelet

Le TEC Charleroi a présenté ce vendredi matin, le nouveau tram qui circulera bientôt sur la ligne de métro M5. Cette ligne, existante depuis 1985 mais inutilisée depuis sa création, emmènera ses voyageurs en direction de Gilly et Châtelet en passant par le futur complexe des Viviers du Grand Hôpital de Charleroi. Pour l’occasion, les équipes du TEC Charleroi ont d’ailleurs invité les journalistes à parcourir la future ligne à bord du nouveau véhicule.

4 images Des trams parcourront bientôt la ligne jamais utilisée, mais entretenue, depuis 1985 © Google Street View

La saga de la ligne "Est" (M5) du métro carolo

Depuis 1985, le réseau du métro de Charleroi est incomplet. A cette époque en effet, l’argent manque pour terminer la ligne qui va rejoindre Gilly et Châtelet au départ du centre-ville carolo. Mais le plus gros de l’œuvre est construit : quatre kilomètres de rails, de tunnels et de caténaires ponctués de plusieurs stations presque aménagées. Pendant des années, le serpent de béton et de fer sert de terrain de jeu à d’innombrables utilisateurs alternatifs : consommateurs de drogues, graffeurs, voleurs de métaux, etc.



Mais, malgré son apparent abandon, le tronçon continue de coûter beaucoup d’argent au TEC de Charleroi et à la SWRT (Société régionale wallonne du Transport) car il faut maintenir le courant électrique qui nourrit une partie du métro carolo en passant par l’une des stations fantômes (Chet) de la ligne. L’électricité de la ligne permet d’actionner des pompes qui évitent l’inondation des voies et infrastructures mais prévient aussi tout vol des caténaires qui restent sous tension. Le tout entraîne une dépense de 180.000 euros d’entretien par an sans service aux voyageurs. Car il y a aussi les ramassages réguliers de tonnes de déchets et le remplacement des clôtures vandalisées. En 1991, la ligne de métro fait l'objet d'un JTI, Journal des Travaux Inutiles, de Jean-Claude Defossé.

Le métro de Charleroi (JTI 1991) - Un reportage de Jean-Claude Defossé (1991) - 23/08/2011 Vidéos Archives SONUMA http://blog.sonuma.be

En 2016, Philippe Hendrickx, adjoint responsable de Génie civil, nous déclarait que "Vu l’argent que l’on dépense déjà pour entretenir l’ensemble, les frais de la mise en service de la ligne ne seraient pas catastrophiques car les structures et les bétons sont dans un état parfait malgré leur âge". A ce moment, il est précisé que les travaux nécessaires pour relier le centre de Charleroi au Cora de Châtelineau et au futur Grand Hôpital de Charleroi coûteraient 50 millions d’euros. Des coûts d’exploitation de deux millions d’euros sont aussi évoqués mais ils permettraient de supprimer quelques lignes de bus, de gagner en temps de trajet et de désengorger le centre-ville. En 2016 toujours, selon le TEC Charleroi, "La balle est dans le camp des politiques mais ça n’a pas l’air d’être à l’ordre du jour".

4 images A Montignies-sur-Sambre, la station de métro "Pensée" va enfin ouvrir ses portes © rtbf.be – Hugues Decaluwé

2021 : la crise sanitaire change la donne

Alors que la pandémie de la Covid-19 paralyse une partie du monde depuis le début de l’année 2020, il est question d’argent européen à recevoir dans le cadre d’un plan de relance face aux impacts économiques liés la crise sanitaire. Et, le 1er février 2021, on parle de 250 millions pour la région de Charleroi. Avec, parmi les projets qui sont dans les cartons et qui pourraient bénéficier de cette aide, la remise en état et la finalisation de l’antenne "Est" du métro carolo.



Le 23 juin 2021, le secrétaire d’État pour la relance Thomas Dermine (PS), confirme que Charleroi aura finalement bien son extension de métro. Après une légère hésitation par rapport à la fréquentation de cette ligne de métro, l’Europe finit par accepter que 60 millions d’euros soient dégagés pour cette extension à réaménager entre Charleroi Nord et Montignies-sur-Sambre, et à construire entre la station fantôme "Pensée" et le futur grand hôpital de Charleroi sur le site des Viviers à Gilly.

4 images © rtbf.be – Hugues Decaluwé