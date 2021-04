Charleroi : pour se réinventer, le théâtre L'Ancre lance les talk-shows culturels et numériques

L’Ancre lance un nouveau concept pour tous ceux qui, privés de culture depuis plus d’un an, rêvent de participer à nouveau à des activités, fussent-elles virtuelles. L’idée est de proposer un talk-show mettant à l’honneur un artiste de la saison deux vendredis par mois. Interactive, la proposition s’axe autour d’une discussion intime et décontractée avec un artiste. Parcours, univers artistique, anecdotes, défi et surprise live, entre autres, permettront de découvrir les artistes sous un autre angle et passer un bon moment en leur compagnie.



La première séance aura lieu le vendredi 30 avril dès 19h00 et accueillera l’enfant du Pays Noir, Simon Delecosse, alias Mochélan, et son acolyte, le musicien Rémon JR. Eux qui ont fait vibrer les Carolos dans "Nés Poumon Noir" et "Le Grand Feu". Ils parleront de leurs projets futurs, de leur parcours, des anecdotes de création, etc.



La participation au talk-show sera gratuite et le lien vers la plateforme numérique Zoom sera disponible le jour même sur le site web et la page Facebook de L’Ancre.



Pour la suite, les organisateurs ont déjà prévu la participation de Françoise Bloch ("Points de rupture", "Money !"…) le 14 mai ainsi que celles d’Anthony Foladore et Simon Fransquet ("Je suis une histoire") le 11 juin. D’autres invités sont déjà envisagés mais ils sont encore à confirmer pour l’instant.