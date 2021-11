Charleroi possède désormais aussi un Centre de Prise en Charge des Violences Sexuelles

Le Hainaut possède désormais son propre CPVS : "Centre de Prise en Charge des Violences Sexuelles". Après Liège, Gand, Anvers et Bruxelles, un nouveau site, ouvert 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, prend donc ses quartiers dans une maison attenante au CHU Marie Curie de Lodelinsart (Charleroi). Le but : offrir un soutien pluridisciplinaire aux victimes de violences sexuelles.



Pour Sarah Schlitz (Ecolo), secrétaire d'Etat à l’égalité des genres, "Ce sont des lieux pluridisciplinaires avec personnel formé. Donc à la fois accueil médical mais aussi recueil des preuves auprès de la victime + suivi psychologique qui peut être fait (20 séances offertes). Avec présence de policiers auprès desquels on peut — on n’est pas obligé de — déposer plainte. Et on observe qu’en passant par un CPVS, il y a sept fois plus de victimes qui déposent plainte. En Belgique, en moyenne, il y a dix plaintes pour violences sexuelles par jour qui sont déposées. Or on sait que le chiffre noir est beaucoup plus important que ça. On estime que seulement une victime sur dix dépose plainte."



12.000 cas de violences sexuelles sont enregistrés chaque année en Belgique. Et 90% de celles-ci concernent des femmes.



Le CVPS de Charleroi est repris sur le site web www.violencessexuelles.be et peut être atteint par téléphone au 071/92.41.00.