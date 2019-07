Charleroi : plus aucun accouchement à Vésale dès ce 29 juillet

Les services de tout le secteur mère-enfant de l’hôpital André Vésale vont être transférés à celui de Marie Curie. Le déménagement aura lieu ces 31 juillet et 1er août. Le but est de rassembler toutes les forces vives là où le matériel est optimal, de manière à offrir un service maximal pour la sécurité des mamans et de leurs bébés.

"La maternité, la salle d’accouchement, la pédiatrie, le gîte de naissance et le service de néonatalogie, donc tout ce qui est en hospitalisation va partir renforcer les équipes de Marie Curie", explique Patrick Denayer, le responsable de l’équipe des sages-femmes de Vésale. "Seules resteront les activités de consultations".

L’hôpital de Montigny-le-Tilleul accepte les derniers accouchements jusqu’au dimanche 28 juillet à 23h59. Passé 00h01 au petit matin du 29 juillet, les patientes devront accoucher à Marie Curie. Evidemment les patientes alitées accoucheront sur place et ne seront pas déplacées.

Sandra fait partie des dernières mamans à avoir donné la vie à la maternité de Vésale : "Je suis très contente d’avoir pu accoucher ici. J’ai eu très peur avec mon délai quand on m’a dit que ça fermait. En plus, mon fils n’arrivait pas. Je me demandais ce que j’allais faire si je n’accouchais pas à Vésale".

Une équipe de Vésale, comptant 30 sages-femmes, rejoindra l’équipe de 60 personnes de l’hôpital de Lodelinsart ces mercredi 31 et jeudi 1er août. Marie Curie compte pour le moment, cinq salles d’accouchements, 42 lits en maternité et un service gynécologique.