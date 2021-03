Charleroi : pas de vols d'Air Belgium vers les Antilles françaises avant le 20 avril au moins

Air Belgium ne reprendra pas ses vols vers la Martinique et la Guadeloupe au départ de Charleroi avant le 20 avril au plus tôt, indique la compagnie aérienne sur son site internet. Cette décision est la conséquence de la prolongation récente par les autorités belges des voyages à des fins récréatives/touristiques à destination et en provenance de Belgique jusqu’au 18 avril.



Air Belgium dit déplorer cette situation "qui est très dommageable pour nos passagers et pour notre compagnie", elle qui espérait, jusqu’à vendredi, pouvoir relancer ses vols le 2 avril prochain.



"Tout comme les autres acteurs du secteur du voyage, nous déplorons le manque de visibilité à moyen et long terme et les conséquences de ces changements à répétition pour nos passagers. L’incertitude et les modifications de dates de reprise compliquent fortement notre travail", commente l’entreprise.



Elle précise tenir également compte des restrictions éventuelles imposées par la France et suit les développements avec les autorités compétentes en France et aux Antilles.



Les personnes ayant déjà effectué leur vol aller et dont le vol de retour vers les Antilles ou la Belgique est prévu avant le 18 avril seront réacheminées via une autre compagnie. Pour celles devant effectuer le vol aller/retour vers les Antilles ou vers la Belgique avec un départ avant le 18 avril, il est possible de reporter le voyage sans frais à une date ultérieure et aux mêmes conditions ou d’être remboursé, puisque les vols d’Air Belgium sont suspendus jusqu’à cette date.