Charleroi : Ouverture d'un centre de l'attention avec une approche pluridisciplinaire

4 à 5% de la population souffre de troubles de l'attention. Un terme qui est parfois galvaudé mais qui correspond pourtant à une réelle affection neuropsychologique. Sébastien Henrard est neuropsychologue : "C'est un trouble neurodéveloppemental. Dès la naissance, le cerveau se développe différemment. Il est vraiment un problème lié à la régulation de l'attention, qui n'est pas stable avec le temps et qui impacte le quotidien de l'enfant. Ce n'est pas à confondre avec les difficultés d'attention qui peuvent être la cause et les conséquences de plein d'autres difficultés, comme les troubles du sommeil ou l'anxiété." Pour aborder ces troubles, un nouveau centre pluridisciplinaire vient d'ouvrir ses portes à Charleroi : psychologue, logopède, psychomotricien prennent en charge les patients dans une approche globale. Situé au boulevard Audent, dans une ancienne maison de maître, les espaces appellent à la sérénité et permettent à chacun de s'y sentir bien et de vaincre notamment les difficultés d'apprentissage.