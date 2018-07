Charleroi: où regarder l'éclipse lunaire ce vendredi soir ?

Ce vendredi soir, une éclipse lunaire exceptionnelle aura lieu dès 21h30. Un événement d'une grande rareté puisqu'elle sera totale.

Si ce phénomène est spectaculaire, il n'est pas souvent bien compris du grand public. Guy Jassogne, du Cercle des Astronomes Amateurs du Pays de Charleroi l'explique : "Au coucher du Soleil, de l'autre côté, à l'opposé, la Lune va se lever à l'horizon. Elle sera déjà dans l'ombre de la Terre. Elle aura une teinte rouge-brun cuivré, pas la teinte argentée que nous voyons habituellement. C'est un phénomène qui va durer plus ou moins deux heures. C'est la plus longue éclipse de Lune du 21ème siècle. Et en plus, elle est totale. D'habitude, nous avons des éclipses de Lune tous les six mois mais elles sont partielles. Elles ne sont pas aussi jolies."

De 21h30 à 23h30

Elle sera observable partout en Belgique. Toutefois, il sera préférable de se placer dans un endroit dégagé où l'on pourra l'admirer dès qu'elle se lèvera à l'horizon. L'éclipse commencera vers 21h30. Ensuite, à partir de 23h30, la Lune sortira progressivement de l'ombre de la Terre. Elle retrouvera alors sa teinte habituelle.

Vous habitez Charleroi ? Le Cercle des Astronomes Amateurs du Pays de Charleroi organise une animation ce vendredi soir à Gerpinnes, sur le site du Club d'Aéromodélisme Albatros. "Nous allons accueillir le public dès 21h. Nous allons sortir nos télescopes afin d'observer d'autres beautés du ciel. Nous verrons notamment la planète Mars juste à côté de la Lune, c'est un phénomène aussi assez exceptionnel. J'invite le public à venir avec un appareil photo ou un smartphone. On peut toujours faire un petit selfie avec la Lune en fond. C'est très joli. Ce sera certainement réussi" poursuit Guy Jassogne.