Charleroi : nouvelle sortie du ring R9 fermée pendant une semaine

A partir de lundi, le 19 novembre 2018, et pendant une semaine, les usagers circulant sur le petit ring de Charleroi, le R9, ne pourront plus emprunter la sortie n°28 "Marchienne/Dampremy" (Porte de l’Europe) vers la N5. Une déviation sera mise en place via la sortie "Ville Basse".

Selon la SOFICO, société qui finance les travaux, et le Service Public de Wallonie Infrastructures, la fermeture de cette sortie permettra la réalisation de divers travaux d’entretien : nettoyage, rénovation des joints et réparations des filets d’eau notamment.