Charleroi : nouvelle adaptation du plan de stationnement à partir du 1er janvier

Le plan de stationnement de Charleroi sera une nouvelle fois adapté dès le 1er janvier prochain. Depuis quelques jours, des employés de la RCA, la Régie Communale Autonome, arpentent les commerces et les rues carolos pour distribuer des dépliants explicatifs. De quoi permettre à tous les Carolos de mieux comprendre les nouvelles règles.



Pour les emplacements de parking, il y aura de nouvelles couleurs et de nouvelles règles dans certaines zones. Avec pour objectif principal avoué de favoriser le commerce et éviter les "voitures ventouses".



La plupart des commerçants sont demandeurs car, pour eux, permettre à un maximum de clients de se garer reste une priorité comme l’explique Antoine Tanzilli, le directeur de la RCA : "Le maître-mot, c’est la rotation. Ce dont on a besoin pour avoir un centre-ville vivant, ce sont des endroits où on peut facilement se garer. Pour ça il faut de la rotation. Il faut empêcher que quelqu’un occupe une bonne place toute la journée."



Du coup, par exemple, sur les principaux axes de pénétration de la ville, le temps de stationnement sera réduit à deux heures maximum avec un tarif plus élevé. Ce sera notamment le cas pour le bas de l’avenue Paul Pastur, le début de l’avenue Mascaux ou encore la Grand-Rue à Charleroi Nord. L’autre nouveauté est la mise à disposition d’emplacements dans le centre-ville qui permettront à un maximum de clients de faire des petites courses en vitesse : pendant 30 minutes gratuites qui ne nécessiteront pas de se rendre à l’horodateur.



Tous ces changements entreront en vigueur le 1er janvier.



Avec ce plan, il est encore bon de préciser que le nombre de places réservées aux personnes à mobilité réduite passera de 70 à 150.