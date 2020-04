Charleroi métropole : trois autres recyparcs Tibi rouvrent leurs portes ce mardi 28 avril

A partir de ce mardi 28 avril 2020, l’intercommunale carolo de collecte et de gestion des déchets, Tibi, rouvrira trois recyparcs supplémentaires : ceux de Courcelles, Fleurus et Ham-sur-Heure/Nalinnes. Il y aura donc dix recyparcs ouverts sur les quatorze de Tibi.



De plus, trois fractions de déchets supplémentaires seront également acceptées en plus des déchets verts, du bois et des encombrants : les métaux, les inertes et les plafonnages/plâtres.



Les conditions d’accès particulièrement strictes et contrôlées restent plus que jamais d’application afin de continuer à pouvoir assurer la sécurité du personnel et des usagers.



Malgré cette réouverture étendue, les usagers sont toujours invités à ne se rendre dans les recyparcs qu’en cas d’absolue nécessité durant la période de confinement.



Les dix recyparcs ouverts à partir du mardi 28 avril sont donc :



* Chapelle-lez-Herlaimont – Allée de la Valériane

* Charleroi 1 (Couillet I) – Rue de Marcinelle, 26

* Charleroi 2 (Ransart) – Rue des Raspes

* Courcelles – Rue de Binche

* Farciennes, Aiseau-Presles, Châtelet (FAC) – Rue Odon Godart à Farciennes

* Fleurus – Rue de Mellet

* Gerpinnes (Joncret) – Rue de Jean-Joseph Piret, 100

* Ham-sur-Heure/Nalinnes – Chemin de Hameau

* Montigny-le-Tilleul (Landelies) – Chemin de la Falgeotte

* Pont-à-Celles (Luttre) – en face de la gare.



Les autres recyparcs de la Zone Tibi restent fermés à ce stade.



Les horaires habituels restent d’application : accessibles du mardi au vendredi de 10h15 à 18h00 et le samedi de 09h15 à 17h30. Fermés le dimanche, le lundi et les jours fériés.