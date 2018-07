Charleroi: manifestation de soutien à la victime de l'agression d'Anderlues en présence de sa tante

Une centaine de personnes étaient réunies ce lundi en fin d'après-midi sur la place verte à Charleroi. Les associations carolos de lutte contre les inégalités hommes-femmes ont tenu à marquer le coup une semaine après l'agression sauvage contre une jeune musulmane à Anderlues.

Pour rappel, deux inconnus lui ont arraché son voile, l’ont déshabillée et lui ont entaillé la poitrine et le dos avec un objet pointu.

La tante de la jeune victime était présente à la manifestation. Elle était porteuse d’un message de la part de la jeune fille dont la santé psychologique est précaire : "Elle va très mal. Très très mal. Elle ne veut plus sortir de chez elle. Elle ne veut plus voir d’autres hommes que son frère et son papa. L’idée de rencontrer d’autres hommes que son frère et son père la terrorise. Elle fait des cauchemars. Elle a des angoisses. Elle fait des insomnies. Et on essaie par tous les moyens de la faire dormir pour qu’elle récupère un peu de force. Ici, elle a écrit un message car elle ne veut pas sortir parce qu’elle n’a pas le courage, elle n’a pas la force de le faire. Et elle en profite pour remercier les gens qui se mobilisent autour d’elle."

Du côté de l'enquête, il n’y a pas d'avancée significative. Contacté hier, le parquet a confirmé que les deux agresseurs étaient toujours activement recherchés.