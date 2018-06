Charleroi : Luc Maton n'est plus le rédacteur en chef de Télésambre

Luc Maton n'est plus le rédacteur en chef de Télésambre. Après plus de trois ans de collaboration, la télévision locale a décidé de se séparer de lui dans un contexte qui devenait de plus en plus tendu.

Il y avait en effet, depuis des mois, de très fortes tensions entre une partie de la rédaction, des journalistes, des techniciens et le rédacteur en chef. Il y avait des problèmes au niveau de l'organisation générale de la rédaction. Et des reproches étaient émis sur la manière de gérer humainement la rédaction. Luc Maton ne faisait donc plus du tout l'unanimité et, à quatre mois des élections qui sont pour la télévision locale un rendez-vous important, il fallait sans doute réagir.

Dans un communiqué publié ce mercredi après-midi, le comité de gestion de Télésambre explique qu'il a été "contraint de constater qu’il n’était plus possible de poursuivre le développement en toute sérénité". Tout en remerciant Luc Maton pour le travail accompli depuis trois ans.

Luc Maton était aussi sur la sellette depuis quelques jours après avoir tenu des propos, considérés par certains comme sexistes, à la fin de la présentation d'un JT. Le remplaçant de Luc Maton ne devrait pas être désigné avant plusieurs semaines.