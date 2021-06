Charleroi : les syndicats demandent à Paul Magnette de déléguer ses missions de bourgmestre à la première échevine

C’est une virulente " carte blanche " que les syndicats représentant le personnel de la Ville de Charleroi viennent de publier. La cible de la CGSP et de la CSC : Paul Magnette.



Et ils n’y vont pas par quatre chemins. On peut y lire notamment ce passage : " A travers cette lettre, nous demandons à Paul Magnette de respecter les travailleurs de la Ville de Charleroi, qui méritent une vraie autorité politique présente et investie, en déléguant pleinement ses missions de bourgmestre à sa première échevine, Julie Patte, qui est présente dans tous les comités. "



En clair, les syndicats, alors que le climat est tendu, dénoncent l’absence quasi systématique de Paul Magnette à la table de négociation. "Dans toutes les communes, dénonce le permanent CGSP Philippe Berbion, les bourgmestres sont présents quand on discute. Mais pas à Charleroi. Du coup, on discute longuement de dossiers mais, à l’arrivée, on ne tranche pas, on ne décide pas parce que nos interlocuteurs doivent en référer à Paul Magnette. C’est paralysant, pénalisant pour le dialogue social et ça ne peut plus durer."



Autre conséquence de cette lenteur, voire de cet immobilisme selon les syndicats : l’incapacité d’apporter des réponses concrètes aux travailleurs. "Toutes les questions que se posent les travailleurs sur les marchés publics, les externalisations, etc., ne trouvent forcément aucune réponse. Et par cette ‘carte blanche’, nous voulons aussi leur montrer que ce n’est pas la faute des syndicats mais bien à cause de l’impossibilité d’obtenir des réponses en l’absence du bourgmestre."



Conscients que cette démarche risque de mettre de l’huile sur le feu, les syndicats assument et espèrent une prise de conscience du problème et une réelle délégation de pouvoirs si nécessaire.



Contacté pour réagir à cette démarche syndicale, Paul Magnette n’a pas souhaité s’exprimer.