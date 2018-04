Charleroi : les soirées "wake up" redémarrent ce vendredi

Evènements très appréciés des Carolos, les soirées "Charleroi Wake Up" font leur grand retour ce vendredi soir sur la Place de la Digue. La manifestation en est déjà à sa 5e édition. Avec, à sa tête, une poignée d'étudiants carolos qui souhaitaient animer le centre-ville de Charleroi.

Très vite, le succès a dépassé les attentes. Et quatre ans plus tard, les soirées attirent parfois entre 5.000 et 6.000 personnes.

Martin Deliège, l'un des organisateurs, en est l’un des premiers surpris : "Je pense que la demande existait mais, après, on ne s’est jamais attendu à une telle fréquentation. Quand on a lancé ça au départ, on espérait réunir tout au plus quelques centaines de personnes qui auraient envie de se revoir un vendredi. Ca a vite pris une autre ampleur. Il a fallu continuer à avancer et à réfléchir pour pouvoir accueillir tout le monde en toute quiétude, en toute sérénité et en toute sécurité. Et donc on s’est donné les moyens : on a agrandi l’équipe, accueilli d’autres personnes, continué nos collaborations avec des partenaires publics et privés. On est aujourd’hui sept personnes toujours bénévoles avec des bénéfices qui sont reversés à des associations locales dès que nos moyens financiers nous le permettent."

La 5e saison de Charleroi Wake Up, c’est ce vendredi 27 avril 2018 sur la place de la Digue de 17h00 à 23h00. Les autres soirées auront lieu en août et en septembre.