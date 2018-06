Charleroi: les sirènes de police ont retenti en hommage aux collègues liégeoises décédées

Ce mardi, les deux policières tombées sous les balles de Benjamin Herman la semaine dernière à Liège étaient inhumées au cimetière de Robermont. Et c'est toute la profession qui a tenu à rendre hommage à Lucille Garcia et Soraya Belkacemi.

A Charleroi, les sirènes ont retenti au pied de la tour de police. A 11h précises, comme dans tous les commissariats du pays.

Pour David Quinaux, le porte-parole de la zone de police de Charleroi, "on se rend compte qu’ils vivent la même chose que nous il y a deux ans mais en bien pire. C’est que là les collègues ne reviendront plus. Notre hommage c’est la moindre des choses que l’on puisse faire. On ne peut pas tous être à Liège. Nos missions de base elles continuent et on ne peut pas faire comme dans certains états aux Etats-Unis, à New York par exemple, où il y a des milliers de policiers dans la rue pour l’enterrement d’un collègue. En Belgique ce n’est pas possible. Chacun peut s’identifier aux deux collègues qui ont été mortellement touchées. Il faudrait malheureusement maintenant avoir des yeux dans le dos."

Les syndicats ont profité de la cérémonie d'hommage pour réclamer une meilleure formation des agents face à ce genre de menaces.